Ci state fissando? e parte l' aggressione | due brindisini identificati dalle foto postate sui social
Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Lecce, coinvolgendo due giovani brindisini. Identificati come presunti aggressori, sono finiti sotto i riflettori dopo un alterco con due cittadini iracheni, vicino a un locale della zona. La vicenda ha scosso l’attenzione, evidenziando ancora una volta come i conflitti possano sfociare in episodi di violenza anche in contesti apparentemente tranquilli.
LECCE - “Ci state fissando?” e parte l'aggressione. Due brindisini, di 22 e 20 anni, sono stati identificati in qualità di presunti aggressori di altrettanti giovani cittadini iracheni, mentre si trovavano in prossimità di un noto locale a Lecce. L'episodio è accaduto nella serata del 25 ottobre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Il ritorno di Vittorio Sgarbi, il critico d'arte al voto a San Severino Marche, le prime immagini dopo il ricovero postate sui social
Leggi anche: Compleanno Grosso, gli auguri al campione del mondo 2006 sui social da parte della Juventus – FOTO
Siete sintonizzati su Rai 1 e state guardando l'ultima puntata di #UnProfessore3 con #AlessandroGassmann e #ClaudiaPandolfi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.