Ci state fissando? e parte l' aggressione | due brindisini identificati dalle foto postate sui social

Un episodio di violenza si è verificato nel cuore di Lecce, coinvolgendo due giovani brindisini. Identificati come presunti aggressori, sono finiti sotto i riflettori dopo un alterco con due cittadini iracheni, vicino a un locale della zona. La vicenda ha scosso l’attenzione, evidenziando ancora una volta come i conflitti possano sfociare in episodi di violenza anche in contesti apparentemente tranquilli.

