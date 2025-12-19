Ci sono 12 indagati per l' alluvione in Emilia Romagna | Pericolo di disastro ancora attuale

Dodici persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle recenti alluvioni in Emilia Romagna. La Procura di Ravenna ha notificato avvisi di conclusione delle indagini preliminari, sottolineando come il rischio di disastro rimanga attuale. Le indagini riguardano i eventi devastanti che hanno interessato Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo, nel 2024.

La Procura di Ravenna ha notificato dodici avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell'inchiesta sulle alluvioni che hanno colpito Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo, nel 2024. Secondo la Procura ci sarebbero state negligenze che hanno portato al disastro.

Alluvione. Sono 12 gli avvisi di fine indagine per il disastro del settembre 2024 a Traversara - Procura di Ravenna notifica 12 avvisi di fine indagine su alluvione di settembre 2024 a Traversara e Boncellino. ravennanotizie.it

Romagna, 12 indagati per l'alluvione: «Disastro colposo e pericolo attuale» - Tra gli indagati ci sono figure di vertice apicali, locali, regionali di Protezione civile, cura del territorio e Ambiente regionale, e nomi di titolari di ditte incaricate di svolgere lavori sugli ar ... corrieredibologna.corriere.it

Gli indagati sono, o erano, figure apicali, locali o regionali, di Protezione civile, Cura del territorio e Ambiente regionale, dei lavori eseguiti e titolari di ditte. - facebook.com facebook

