’Christmas Village’ e spettacoli E c’è anche ’Babbo Running’

Il Natale si avvicina e le città si trasformano in magici villaggi, pieni di luci, decorazioni e spettacoli coinvolgenti. Eventi per grandi e piccini animano le strade, creando un’atmosfera di gioia e convivialità. Tra le tante iniziative, il ‘Christmas Village’ e il suggestivo ‘Babbo Running’ sono imperdibili. Un momento perfetto per vivere la magia delle feste e condividere emozioni con amici e famiglia.

Natale è alle porte, le città e i borghi sono vestiti a festa e propongono appuntamenti per tutti i gusti ed età. Vediamo cosa fare nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, questo fine settimana. Partendo da Modena, prosegue con successo il 'Christmas Village' in stile tirolese, accompagnato dalla storica 'Giostra Antica' di piazza Roma. Spazio ai piccoli a Vignola che domani apre la sua Rocca per trasformarla in un regno di storie, dove il medioevo incontra il fantastico con Kirtan che accompagna bambini e adulti in una visita speciale e gratuita (ore 10.30, 15 e 17). Domenica a Spilamberto, '800 e dintorni' - Mercato storico con hobbisti dell'antico e dell'usato, uno dei più importanti in Regione, con 150 espositori. Ultimo WeekEnd al Brunelleschi Christmas Village con il Gospel sabato (alle 18.30/19.30|20.30) e uno Spettacolo di Magia domenica alle 19.00

