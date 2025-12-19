Un imprenditore di Prato è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di violenza sessuale a una giovane dipendente. La scorsa notte i carabinieri hanno raggiunto la sua abitazione proprio per dare esecuzione al provvedimento. A essere indagato è un uomo di 59 anni che, stando alla ricostruzione fornita dagli inquirenti, avrebbe abusato sessualmente di una 24enne che lavorava per lui. Gli abusi sarebbero avvenuti lo scorso 15 dicembre. La giovane, dipendente di un laboratorio di torrefazione, sarebbe stata invitata dal titolare a trattersi oltre l'orario di lavoro. Le avrebbe poi offerto una minestra da asporto e dentro vi avrebbe sciolto della droga, per potere abusare di lei in quanto priva di sensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc a Prato, 59enne droga una dipendente con una minestra e poi abusa di lei

Leggi anche: Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato

Leggi anche: Prato, droga dello stupro nella minestra che offre ad una sua dipendente: fermato imprenditore

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato - L'uomo, pluripregiudicato, è stato fermato la scorsa notte dai carabinieri di Prato: avrebbe drogato la minestra offerta a una sua dipendente e in seguito ... fanpage.it