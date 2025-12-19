Inter News 24 Chivu Inter, numeri da grande squadra nella prima parte della stagione 20252026: primato in campionato, miglior attacco della Serie A. L’Inter guidata da Cristian Chivu, allenatore rumeno alla sua prima stagione piena sulla panchina nerazzurra, arriva alla Supercoppa Italiana con numeri che certificano un rendimento di altissimo livello. Per il club milanese si tratta della 14ª partecipazione nella storia della competizione, affrontata da prima in classifica in Serie A con 33 punti conquistati dopo 14 giornate di campionato. Il dato complessivo del 2025 rafforza ulteriormente il quadro positivo: considerando tutte le competizioni, i nerazzurri hanno già ottenuto 38 vittorie nell’anno solare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, tutti i numeri della prima parte di stagione 2025/2026: dominio e continuità

Leggi anche: Chivu Inter, tutti i numeri della prima parte di stagione 2025/2026: attacco record e solidità

Leggi anche: Chivu Inter, che dominio nel confronto con Inzaghi: i numeri tra campionato e Champions

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; 'Prova di maturità e di carattere', l'analisi di Chivu dopo la vittoria col Genoa; Perché l’Inter non sa pareggiare: la squadra di Chivu è bella e diverte, ma ha dei limiti che emergono…; Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia.

Inter, colpo gobbo: Lautaro lancia Chivu in vetta alla classifica - Inter in vetta da sola: la squadra di Chivu ringrazia Bisseck e Lautaro, batte 2- msn.com