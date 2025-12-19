Inter News 24 Chivu Inter, numeri da vertice nella prima parte della stagione 20252026: primato in campionato, miglior attacco della Serie A. L’Inter di Cristian Chivu, allenatore alla sua prima stagione completa sulla panchina nerazzurra, si presenta alla Supercoppa Italiana forte di numeri che raccontano una squadra solida, prolifica e competitiva su più fronti. Quella contro il Bologna sarà la 14ª partecipazione del club alla Supercoppa e arriva in un momento positivo: i nerazzurri sono primi in Serie A con 33 punti conquistati dopo 14 giornate, confermando una continuità di rendimento importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, tutti i numeri della prima parte di stagione 2025/2026: attacco record e solidità

Leggi anche: Numeri Inter, attacco da record per Chivu: la squadra nerazzurra è la più prolifica della Serie A?

Leggi anche: Inter numeri record: Chivu batte (quasi) tutti in una statistica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Supercoppa: numeri e stats di Bologna-; 'Prova di maturità e di carattere', l'analisi di Chivu dopo la vittoria col Genoa; Perché l’Inter non sa pareggiare: la squadra di Chivu è bella e diverte, ma ha dei limiti che emergono…; Genoa-Inter, le scelte di Chivu: Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez e Zielinski in regia.

Inter, colpo gobbo: Lautaro lancia Chivu in vetta alla classifica - Inter in vetta da sola: la squadra di Chivu ringrazia Bisseck e Lautaro, batte 2- msn.com