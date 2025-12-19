Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sottolinea l’importanza della Supercoppa Italiana e il desiderio di onorarla nel giorno della semifinale contro il Bologna. Dalla sua esperienza in Arabia, traspare la determinazione della squadra a raggiungere un traguardo straordinario, con l’obiettivo di onorare questa competizione con impegno e passione.

© Internews24.com - Chivu a SBA Sport: «La Supercoppa un traguardo straordinario, vogliamo onorarla. Qui in Arabia…»

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Nel giorno di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana, arrivano altre dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico nerazzurro Cristian Chivu, stavolta ai microfoni di SBA Sport. SULLA SUPERCOPPA ITALIANA – « È un traguardo straordinario, un trofeo di grande valore. Siamo qui: quattro squadre. In passato partecipavano solo due squadre, la vincitrice del campionato e quella della coppa; ora invece a noi e al Milan è stata data questa opportunità di farne parte e vogliamo onorare questa competizione ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Bologna-Inter Supercoppa, Chivu: “Essere qui un regalo. Visto che ci siamo, vogliamo giocarcela fino in fondo”

Leggi anche: Supercoppa Italiana, missione rivincita per l’Inter: Chivu guida i nerazzurri verso l’Arabia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chivu: “Onoriamo Supercoppa, in passato era Napoli-Bologna. Arabia Saudita sarà…” - Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di SBA Sport ... msn.com