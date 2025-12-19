Chili di marijuana e piante di cannabis oltre 13mila dosi | giudizio immediato per 25enne

Un giovane di 25 anni si trova di fronte a un procedimento giudiziario rapido dopo essere stato coinvolto in un episodio legato a ingenti quantità di marijuana e piante di cannabis. Con oltre 13mila dosi sequestrate, le autorità hanno disposto il giudizio immediato, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’attenzione della giustizia su questo importante caso.

Giudizio immediato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, dott. Roberto Nuzzo, nei confronti di Alessandro De Maria, 25 anni, di Ceppaloni, attualmente agli arresti domiciliari. Accolta la richiesta del Pubblico Ministero. I fatti risalgono al 17 ottobre 2025, quando i Carabinieri della Stazione di Ceppaloni eseguirono una perquisizione nell'abitazione del 25enne. All'interno dei locali venne rinvenuta una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cannabis, detenuta e coltivata, secondo l'accusa, per uso non esclusivamente personale.

