Chieti al Marrucino si presenta il Lunario 2026 | sabato mattina l’anteprima

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre alle 10, nel foyer del Teatro Marrucino di Chieti, si terrà l’anteprima del Lunario 2026. Questo prestigioso almanacco enogastronomico celebra le eccellenze e le tradizioni d’Abruzzo, offrendo uno sguardo unico sulle eccellenze della regione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura, cibo e tradizioni abruzzesi.

Si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 10, nel foyer del teatro Marrucino l’anteprima del “Lunario 2026”, l’almanacco enogastronomico che da anni celebra le eccellenze e le tradizioni d’Abruzzo. L’iniziativa rientra nel programma della manifestazione “Amami Teatro” ed è patrocinata da FigecCisal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

