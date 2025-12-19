Chieti al Marrucino si presenta il Lunario 2026 | sabato mattina l’anteprima
Sabato 20 dicembre alle 10, nel foyer del Teatro Marrucino di Chieti, si terrà l’anteprima del Lunario 2026. Questo prestigioso almanacco enogastronomico celebra le eccellenze e le tradizioni d’Abruzzo, offrendo uno sguardo unico sulle eccellenze della regione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura, cibo e tradizioni abruzzesi.
Si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 10, nel foyer del teatro Marrucino l’anteprima del “Lunario 2026”, l’almanacco enogastronomico che da anni celebra le eccellenze e le tradizioni d’Abruzzo. L’iniziativa rientra nel programma della manifestazione “Amami Teatro” ed è patrocinata da FigecCisal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
