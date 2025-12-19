ChicNic Xmas Edition a Borgo Croce tra musica live dj set e pizzata con le curcuci | imperdibile
Vivi un Natale diverso con ChicNic Xmas Edition a Borgo Croce, domenica 21 dicembre. Dalle ore di mezzogiorno al tramonto, immergiti in una festa all’aperto tra musica live, DJ set e una pizzata speciale con le curcuci. Un’occasione unica promossa da Fridaylicious per celebrare il Natale in un’atmosfera magica e informale, tra sapori autentici e divertimento. Non perdere questa grande festa di Natale nel cuore del borgo.
Domenica 21 dicembre, da mezzogiorno al tramonto, Borgo Croce ospita ChicNicXmas Edition, la grande festa di Natale firmata Fridaylicious, pensata per vivere il Natale in modo diverso: all’aria aperta, tra musica dal vivo, dj set, cibo della memoria e un borgo che negli ultimi anni è diventato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: ChicNic: brunch della domenica con musica live
Leggi anche: Letture, laboratori, body painting e dj set: la Christmas edition del Mercato Contemporaneo
ChicNic Xmas Edition: A Borgo Croce la festa di Natale tra musica live, DJ set e tradizioni antiche.
ChicNic Xmas Edition: A Borgo Croce la festa di Natale tra musica live, DJ set e tradizioni antiche - A guidare il racconto musicale della giornata sarà Filippo Lopresti, con un live show che attraversa ... citynow.it
1° Maggio a Borgo Croce: arriva CHICNIC – Sun, Food & Music. Il programma - Festa del Lavoro a Borgo Croce: CHICNIC trasforma il borgo in un’oasi di musica, sapori e relax per tutta la famiglia Il 1° Maggio Borgo Croce torna a vibrare, e lo fa in grande stile. citynow.it
CHICNIC a Borgo Croce: 1° Maggio tra musica, natura e sapori autentici - Dalle 12 al tramonto, il borgo si trasforma in una festa all’aria aperta con picnic, barbecue, concerti live e DJ set. strettoweb.com
ChicNic Xmas Edition Domenica 21 Dicembre a Borgo Croce! non è una semplice festa di Natale, è una giornata che si vive dall’inizio alla fine. Da mezzogiorno al tramonto: si mangia, si ascolta musica, si ride, si balla, si sta insieme. Senza fretta, sen - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.