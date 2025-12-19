ChicNic Xmas Edition a Borgo Croce tra musica live dj set e pizzata con le curcuci | imperdibile

Vivi un Natale diverso con ChicNic Xmas Edition a Borgo Croce, domenica 21 dicembre. Dalle ore di mezzogiorno al tramonto, immergiti in una festa all’aperto tra musica live, DJ set e una pizzata speciale con le curcuci. Un’occasione unica promossa da Fridaylicious per celebrare il Natale in un’atmosfera magica e informale, tra sapori autentici e divertimento. Non perdere questa grande festa di Natale nel cuore del borgo.

Domenica 21 dicembre, da mezzogiorno al tramonto, Borgo Croce ospita ChicNicXmas Edition, la grande festa di Natale firmata Fridaylicious, pensata per vivere il Natale in modo diverso: all'aria aperta, tra musica dal vivo, dj set, cibo della memoria e un borgo che negli ultimi anni è diventato.

