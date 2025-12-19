Chiara Ferragni è nuovamente in tribunale a Milano, coinvolta in un procedimento per truffa aggravata legata alle sue operazioni commerciali natalizie e pasquali. La difesa dell'influencer sottolinea la buona fede e l'assenza di scopo lucrativo nelle vendite di Pandoro Balocco e Uova di Pasqua, difendendo la sua integrità e il suo impegno benefico.

© Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni torna in tribunale per truffa aggravata, la parola va alla difesa: “Buona fede su Pandoro e Uova di Pasqua, nessuno ha lucrato”

Chiara Ferragni è tornata, oggi 19 dicembre, in tribunale a Milano per truffa aggravata (dall’uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali Pandoro Balocco Pink Christmas (Natale 2022) e Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate (Pasqua 2021 e 2022). Davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini prendono la parola i difensori dell’influencer, presente come sempre in aula, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, i legali del suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e quelli del presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo. Nel processo abbreviato, gli avvocati proveranno a sostenere la buona fede e il fatto che nessuno abbia lucrato sulle iniziative di beneficenza a differenza di quanto sostiene l’accusa che, nella scorsa udienza, ha chiesto la condanna a un anno e otto mese per l’imprenditrice digitale perché, tramite le due campagne commerciali, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili dal ritorno di immagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Pandoro Gate, per Chiara Ferragni chiesta condanna a 20 mesi di carcere per truffa aggravata nei casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ferragni oggi in tribunale: arringa difensiva decisiva. Quindi Tronchetti Provera le sta vicino?; Omicidio Rob Reiner, il figlio Nick per la prima volta in tribunale per l'uccisione dei genitori.

Chiara Ferragni in tribunale: oggi è il giorno della difesa nel processo per truffa aggravata a Milano - L'imprenditrice è arrivata in aula molto prima dell'inizio dell'udienza (che si tiene a porte chiuse). milano.corriere.it