Chiara Ferragni torna in tribunale i suoi avvocati insistono | Solo errori di comunicazione La frase dell'influencer e le accuse sulla truffa aggravata

Chiara Ferragni torna in tribunale, con i suoi avvocati che minimizzano le accuse parlando di «errori di comunicazione». L’influencer si mostra tranquilla e fiduciosa, mentre affronta il processo riguardante presunte truffe sui pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. Un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che coinvolge la nota influencer, tra attese e speranze di chiarimento.

Chiara Ferragni si dice «tranquilla e fiduciosa» dopo aver ascoltato i suoi avvocati durante l’udienza per il processo sulla presunta truffa sui pandoro Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’influencer ha parlato durante una pausa del processo che si sta svolgendo a porte chiuse a Milano davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini. «Ho ascoltato i miei difensori, sono tranquilla e fiduciosa», ha detto l’imprenditrice digitale, imputata insieme ad altre due persone per truffa aggravata. In aula hanno preso la parola i suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che hanno chiesto l’assoluzione della loro assistita. 🔗 Leggi su Open.online

