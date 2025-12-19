Non c’è pace per Chiara Ferragni che in una pausa dell’udienza al tribunale di Milano nell’ambito dell’inchiesta che la vede imputata per truffa, è stata inseguita dalle telecamere fino all’ingresso della toilette per strapparle un commento. Oggi era il turno delle repliche difensive che hanno ribadito l’innocenza completa dell’influencer. La sentenza dovrebbe arrivare il 14 di gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Chiara Ferragni senza pace

