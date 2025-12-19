Chiara Ferragni senza pace
Non c’è pace per Chiara Ferragni che in una pausa dell’udienza al tribunale di Milano nell’ambito dell’inchiesta che la vede imputata per truffa, è stata inseguita dalle telecamere fino all’ingresso della toilette per strapparle un commento. Oggi era il turno delle repliche difensive che hanno ribadito l’innocenza completa dell’influencer. La sentenza dovrebbe arrivare il 14 di gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Non c'è stato alcun dolo, in questa vicenda non ci sono truffati. La truffa aggravata prevede artifici e raggiri e in questa vicenda non ce ne sono stati", ha detto l'avvocato Giuseppe Iannaccone che insieme a Marcello Bana difende Chiara Ferragni, durante il su - facebook.com facebook
