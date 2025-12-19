Chiara Ferragni per pandoro gate rischia un anno e 8 mesi | parla la difesa

Il processo per il ‘Pandoro gate’ vede Chiara Ferragni sotto accusa, con la Procura di Milano che ha chiesto una condanna di un anno e otto mesi per truffa aggravata. Le difese si preparano a illustrare le proprie argomentazioni, offrendo una prospettiva diversa su un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Un dibattito che si apre tra accuse e difese, in un procedimento giudiziario che potrebbe avere importanti ripercussioni.

Parola alle difese nel processo per il 'Pandoro gate' in cui la Procura di Milano ha chiesto di condannare Chiara Ferragni a 1 anno e 8 mesi per truffa aggravata. Sono iniziate da pochi minuti in Tribunale a Milano le arringhe del processo in cui l'influencer è imputata per la presunta pubblicità ingannevole sulla beneficenza nel caso del 'Pandoro Pink Christmas' di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua '21-'22 di Dolci Preziosi e griffate 'Ferragni' per sostenere l'associazione 'Bambini delle Fate'. Davanti al presidente della terza sezione penale Ilio Mannucci Pacini, nel processo a porte chiuse con rito abbreviato, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana illustreranno la linea difensiva dell'imprenditrice 38enne che, lo scorso 25 novembre, aveva rilasciato dichiarazioni spontanee in aula.

