Chiara Ferragni oggi la sua difesa al processo per truffa aggravata

Oggi si apre un importante capitolo nel processo a porte chiuse che coinvolge Chiara Ferragni, figura di spicco nel mondo della moda e dell’imprenditoria digitale. La fashion influencer si prepara a presentare la propria difesa, affrontando le accuse di truffa aggravata insieme a Fabio Damato. Un procedimento che cattura l’attenzione di molti, tra curiosità e attese sulle future decisioni giudiziarie.

Chiara Ferragni, processo per truffa a Milano: è il giorno della difesa - Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e ... tg24.sky.it

Chiara Ferragni, oggi è il giorno della difesa. L'influencer arriva in anticipo in tribunale, cosa succederà nell'udienza - Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... ilgazzettino.it

Chiara Ferragni, la Procura verso la condanna

