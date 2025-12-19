Chiara Ferragni oggi in Tribunale la difesa ribadisce la sua innocenza | Non c’è reato
“Sappiate che Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. Non c’è reato”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dagli avvocati di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Le parole sono state rilasciate ai cronisti presenti durante una pausa del processo in rito abbreviato che vede imputata l’imprenditrice digitale per truffa aggravata, dall’uso del mezzo informatico, in relazione alle operazioni commerciali Pandoro Balocco Pink Christmas per il Natale 2022 e le Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate per il periodo di Pasqua del 2021 e del 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Chiara Ferragni in Tribunale a Milano per il Pandoro gate: «Sono fiduciosa»
"Abbiamo presentato gli elementi a favore dell'innocenza di Chiara, abbiamo sostenuto l'innocenza di Chiara per molteplici ragioni" Chiara Ferragni è tornata oggi in Tribunale a Milano per il processo che la vede imputata per truffa aggravata. La Procura ha c - facebook.com facebook
