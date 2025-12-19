“Sappiate che Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda. Non c’è reato”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dagli avvocati di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Le parole sono state rilasciate ai cronisti presenti durante una pausa del processo in rito abbreviato che vede imputata l’imprenditrice digitale per truffa aggravata, dall’uso del mezzo informatico, in relazione alle operazioni commerciali Pandoro Balocco Pink Christmas per il Natale 2022 e le Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate per il periodo di Pasqua del 2021 e del 2022. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni oggi in Tribunale, la difesa ribadisce la sua innocenza: “Non c’è reato”

