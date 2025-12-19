Chiara Ferragni in aula al tribunale di Milano | rischia un anno e 8 mesi per truffa aggravata

Chiara Ferragni si presenta in aula a Milano per affrontare un processo che potrebbe portarle a rischiare un anno e otto mesi di reclusione. L'udienza, dedicata alle difese, riguarda le accuse di truffa aggravata legate a operazioni commerciali natalizie e pasquali del 2022, che coinvolgono il suo nome e le sue iniziative. La vicenda tiene alta l’attenzione pubblica e mediatica sulla fashion influencer, ora coinvolta in un procedimento giudiziario importante.

Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata, dall'uso del mezzo informatico, in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' del Natale del 2022 e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle.

Chiara Ferragni, processo per truffa a Milano: è il giorno della difesa - Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e ... tg24.sky.it

Chiara Ferragni in tribunale: oggi è il giorno della difesa nel processo per truffa aggravata a Milano - L'imprenditrice è arrivata in aula molto prima dell'inizio dell'udienza (che si tiene a porte chiuse). milano.corriere.it

