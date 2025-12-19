Chiara Ferragni il giorno della difesa I legali | Non c' è reato non ci sono truffati È innocente da tutti i punti di vista
Chiara Ferragni si prepara a difendersi nel processo che la vede imputata per truffa aggravata. Dopo l'udienza e le richieste di condanna della Procura, oggi è il giorno della sua difesa ufficiale. I legali dell'influencer ribadiscono la sua totale innocenza, affermando che non sussistono reati né truffati coinvolti. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva nel procedimento giudiziario.
A distanza di quasi un mese dall'udienza nel processo abbreviato che la vede imputata per truffa aggravata (e che aveva visto le richieste di condanna della Procura), è il giorno della. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Ferragni: difesa, 'Chiara è innocente, non ha truffato nessuno'
Leggi anche: Il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano
Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento»; Ferragni oggi in tribunale: arringa difensiva decisiva. Quindi Tronchetti Provera le sta vicino?; Chiara Ferragni «può partecipare a Che Tempo Che Fa»: il Tar respinge il ricorso (d'urgenza) del Codacons; ?America's Cup, incontro al Marie Curie di Ponticelli: presenti anche Fico e Valditara.
Chiara Ferragni, processo per truffa a Milano: è il giorno della difesa - Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e ... tg24.sky.it
Chiara Ferragni e il Pandorogate: il giorno della difesa per l’influencer accusata di truffa aggravata - La nota imprenditrice, travolta dallo scandalo della pubblicità ingannevole, oggi in tribunale a Milano per assistere all’udienza dove parleranno i suoi legali. msn.com
Chiara Ferragni, oggi è il giorno della difesa. L'influencer arriva in anticipo in tribunale, cosa succederà nell'udienza - Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... ilgazzettino.it
Chiara Ferragni, la procura di Milano chiede la condanna a 1 anno e 8 mesi per la truffa del pandoro
Le accuse contro Chiara Ferragni e il lavoro dei legali della difesa - facebook.com facebook
Chiara Ferragni amplia il suo business al settore home: lancia una candela profumata che costa 40 euro x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.