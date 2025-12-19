Chiara Ferragni si prepara a difendersi nel processo che la vede imputata per truffa aggravata. Dopo l'udienza e le richieste di condanna della Procura, oggi è il giorno della sua difesa ufficiale. I legali dell'influencer ribadiscono la sua totale innocenza, affermando che non sussistono reati né truffati coinvolti. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta decisiva nel procedimento giudiziario.

© Leggo.it - Chiara Ferragni, il giorno della difesa. I legali: «Non c'è reato, non ci sono truffati. È innocente da tutti i punti di vista»

A distanza di quasi un mese dall'udienza nel processo abbreviato che la vede imputata per truffa aggravata (e che aveva visto le richieste di condanna della Procura), è il giorno della. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: Ferragni: difesa, 'Chiara è innocente, non ha truffato nessuno'

Leggi anche: Il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento»; Ferragni oggi in tribunale: arringa difensiva decisiva. Quindi Tronchetti Provera le sta vicino?; Chiara Ferragni «può partecipare a Che Tempo Che Fa»: il Tar respinge il ricorso (d'urgenza) del Codacons; ?America's Cup, incontro al Marie Curie di Ponticelli: presenti anche Fico e Valditara.

Chiara Ferragni, processo per truffa a Milano: è il giorno della difesa - Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e ... tg24.sky.it