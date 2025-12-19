Chiara Ferragni e pandoro gate i legali | Non c' è reato Chiara innocente

Chiara Ferragni torna al centro dell'attenzione con il caso Pandoro Gate. I legali dell'influencer affermano che non c'è reato e che Chiara è innocente. Dopo aver presentato le proprie argomentazioni, attendono ora la decisione degli altri difensori, sperando in un esito favorevole. La vicenda continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo e dei social, alimentando discussioni e aspettative.

© Lapresse.it - Chiara Ferragni e pandoro gate, i legali: "Non c'è reato, Chiara innocente" "Abbiamo concluso la nostra discussione, abbiamo rappresentato gli elementi a fondamento dell'innocenza di Chiara Ferragni e aspettiamo la conclusione da parte degli altri difensori. Siamo in un contesto di giudizio abbreviato per cui nel momento in cui il giudice li avrà valutati ne potremo parlare ampiamente". Così l'avvocato Marcello Bana, legale di Chiara Ferragni uscendo per una pausa dall'aula dove è in corso l'udienza per il processo che vede l'influencer imputata per la vicenda del ' pandoro gate '. Insieme a lui l'avvocato Giovanni Iannaccone, altro legale di Ferragni.

