Chiara Ferragni e il Pandorogate | il giorno della difesa per l’influencer accusata di truffa aggravata

Oggi si apre il dibattimento a porte chiuse per Chiara Ferragni, imputata di truffa aggravata in relazione alla presunta pubblicità ingannevole delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e del Pandoro Balocco Pink Christmas. La fashion icon e influencer italiana si prepara a difendersi dalle accuse, mentre l’intero caso ha suscitato grande attenzione mediatica e discussioni sulla regolamentazione delle promozioni online.

Milano – Oggi è il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L'arrivo in tribunale. L'influencer è entrata molto prima dell'inizio dell'udienza davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, e in aula prenderanno la parola per le loro arringhe i legali dell'imprenditrice, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Oggi parleranno, poi, anche le difese dell'ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo.

