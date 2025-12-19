Chiara Ferragni a processo la difesa | È innocente non c' è reato Ma la Procura tira dritto attesa per la sentenza del 14 gennaio 2026

La difesa dell'influencer è chiara e senza mezzi termini. «Sappiate che Chiara Ferragni è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda: non. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Chiara Ferragni a processo, la difesa: «È innocente, non c'è reato». Ma la Procura tira dritto, attesa per la sentenza del 14 gennaio 2026

Leggi anche: Chiara Ferragni, il giorno della difesa. I legali: «Non c'è reato, non ci sono truffati. È innocente da tutti i punti di vista»

Leggi anche: Chiara Ferragni e pandoro gate, i legali: "Non c'è reato, Chiara innocente"

