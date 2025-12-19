Chiara Ferragni a processo la difesa | È innocente non c' è reato Ma la Procura tira dritto attesa per la sentenza del 14 gennaio 2026
Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento»; Ferragni oggi in tribunale: arringa difensiva decisiva. Quindi Tronchetti Provera le sta vicino?; Il giorno della difesa di Ferragni nel processo per truffa a Milano; Pandoro gate, Procura: «Truffa diffusa e ruolo centrale di Ferragni».
Chiara Ferragni a processo, la difesa: «È innocente, non c'è reato». Ma la Procura tira dritto, attesa per la sentenza del 14 gennaio 2026 - «Sappiate che Chiara Ferragni è innocente da qualunque punto di vista si guardi questa vicenda: non ... leggo.it
Chiara Ferragni, processo per truffa a Milano: è il giorno della difesa - Nel processo abbreviato, a porte chiuse, l’imprenditrice è imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata sui casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e ... tg24.sky.it
Durante il processo a Milano sul caso Balocco, la difesa di Chiara Ferragni esclude dolo e raggiri La vicenda legata… - Durante il processo a Milano sul caso Balocco, la difesa di Chiara Ferragni esclude dolo e raggiri La vicenda legata ai prodotti solidali Balocco e Dolci ... novella2000.it
"Non c'è stato alcun dolo, in questa vicenda non ci sono truffati. La truffa aggravata prevede artifici e raggiri e in questa vicenda non ce ne sono stati", ha detto l'avvocato Giuseppe Iannaccone che insieme a Marcello Bana difende Chiara Ferragni, durante il su - facebook.com facebook
