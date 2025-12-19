Chiama i vigili del fuoco | C' è un serpente in strada Recuperata e poi liberata biscia d' acqua

Questa mattina, i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in Largo II giugno per recuperare una biscia d'acqua trovata in strada. L'intervento tempestivo ha permesso di mettere in sicurezza il rettile, che è stato poi liberato in un habitat naturale. Un esempio di attenzione e rispetto verso la natura anche in situazioni di emergenza urbana.

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina per il recupero di un rettile in zona Largo II giugno ad Arezzo. A dare l’allarme un signore che, a passeggio con il proprio cane, ha avvistato un serpente sotto una siepe a bordo strada. Arrivati sul posto, i vigili del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Auto finisce nel fossato a Cervignano d'Adda: la conducente liberata dai vigili del fuoco Leggi anche: Incastrata con la testa nella recinzione, Diana viene liberata dai vigili del fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Busto, torna a casa il Babbo Natale dei Vigili del Fuoco. E scende dalla torre; Sciopero generale 12 dicembre in Toscana. A Firenze manifestazione con Landini. Stop a treni e bus. Le notizie in diretta; Casetta di Natale in fiamme, paura in corso Marrucino; Vigilanza armata nel condominio, lo sfogo dei residenti: «Paghiamo per avere sicurezza». Comune Fano, sbloccato iter per nuova caserma vigili del fuoco - "Dopo anni di rimpalli e stalli burocratici, finalmente si sblocca la partita per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Fano". ansa.it Vigili del fuoco tamponati, poi domano un rogo e in Comune salvano un uomo dall’infarto - Spengono un incendio e poi salvano la vita ad un 63enne colto da infarto mentre visitava il Comune per il Fai. corriereadriatico.it Vigili del Fuoco del Veneto: oltre 46 mila interventi negli ultimi 12 mesi - Colpisce la provincia di Venezia con 11500 interventi. rainews.it Il gallo della vicina canta troppo, residente chiama i vigili. Il sindaco: «Serve buonsenso. Cosa dovrebbe fare, mettergli un bavaglio» - facebook.com facebook

