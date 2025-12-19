Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 e domenica 21 dicembre
Milano, 19 dicembre 2025 – Lunghe interviste, nuovi progetti televisivi e anche atmosfera di festa: tutto questo è ‘Verissimo’ che torna in tv sabato 20 e domenica 21 dicembre. Al timone, come sempre, Silvia Toffanin. Sabato 20 dicembre: chi ci sarà. La puntata di sabato 20 dicembre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudio Amendola, Riky Memphis e Lucia Ocone, pronti al ritorno in tv di una delle fiction più amate di Canale 5: ‘I Cesaroni’. Barbara Bouchet ripercorrerà la sua carriera accompagnata da un fascino senza tempo e l’attrice Barbara Tabita sarà protagonista di una lunga intervista in cui racconterà anche dei problemi di salute che ha dovuto affrontare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
