Chi sono davvero e dove vivono le renne gli animali che trainano la slitta di Babbo Natale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le renne, con il loro caratteristico aspetto e il ruolo iconico nelle festività natalizie, sono animali unici nel loro genere. Distribuite quasi esclusivamente nelle regioni circumpolari, sono simbolo di magia e tradizione. Entriamo nel mondo di questi affascinanti cervidi, scoprendo chi sono realmente e dove vivono, dietro l’immagine che tutti conosciamo e amiamo.

La renna (Rangifer tarandus) è l'unico cervide ad avere una distribuzione quasi completamente circumpolare, in cui sia i maschi che le femmine portano i palchi ed è anche una delle iconografie natalizie più riconoscibili di sempre legata alla figura di Babbo Natale. Ma è anche una specie sempre più fragile e vulnerabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

