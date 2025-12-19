Chi ha vinto il Grande Fratello 2025 | la vincitrice è Anita Mazzotta seconda Giulia Soponariu | Video Mediaset

Al Grande Fratello 2025, l’emozione si è fatta palpabile durante la finale tra Giulia Soponariu e Anita Mazzotta. Dopo una gara avvincente, il titolo è andato a Anita Mazzotta, che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Un momento di grande suspense che ha concluso un percorso intenso e ricco di emozioni, lasciando il pubblico e i protagonisti con ricordi indelebili.

Chi ha vinto tra Giulia Soponariu e Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025?. Durante la finale del Grande Fratello 2025 spetta alla due finaliste Giulia Soponariu e Anita Mazzotta vivere uno dei momenti più emozionanti all'interno della casa: lo spegnimento delle luci. Le due super finaliste con la voce rotta dall'emozione rivivono alcuni dei momenti più belli vissuti all'interno della casa, mentre Simona Ventura comunica alle finaliste di spegnere le luci della casa. Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025: battuta Giulia Soponariu. Giulia Soponariu e Anita Mazzotta, le due finaliste del Grande Fratello 2025 arrivano in studio.

Grande Fratello: Anita Mazzotta è la vincitrice dell'edizione 2025 - Una serata lunga e ricca di emozioni e di sorprese quella della finale del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. ilmattino.it

Il vincitore del Grande Fratello - Giovedì 18 dicembre si è finalmente svolta la finale del reality show più longevo della televisione italiana e tutti si chiedono: ma chi ha vinto il Grande Fratello 2025? novella2000.it

Grande Fratello, chi vincerà Il verdetto dei sondaggi

