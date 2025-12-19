Chi ha vinto il Grande Fratello 2025 | Anita trionfa in finale
Anita Mazzotta ha conquistato il titolo di vincitrice del Grande Fratello 2025, dopo un emozionante percorso di 81 giorni. La finale, trasmessa giovedì 18 dicembre su Canale 5, ha visto la giovane emergere come la protagonista indiscussa di questa edizione. Un traguardo che consacra il suo talento e determinazione, lasciando il pubblico e i concorrenti senza parole.
Roma, 18 dicembre 2025 - Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Dopo 81 giorni è stata lei a trionfare nella finale di giovedì 18 dicembre su Canale 5. Un’edizione non particolarmente florida del reality how più longevo della tv italiana, va sottolineato. Un’edizione che è stata fra le meno seguite dal pubblico degli ultimi anni, ma anche un’edizione che verrà ricordata per essere stata la prima senza nessun volto già noto nel cast dei concorrenti. Anche i “panelisti” che hanno affiancato la conduttrice Simona Ventura e l’opinionista Sonia Bruganelli hanno fatto segnare un record: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli sono i primi tre ex concorrenti che avevano partecipato al programma da “nip”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
