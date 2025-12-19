Chi ha vinto Grande Fratello 2025 | Anita Mazzotta trionfa tra amore dolore e emozioni forti

La finale del Grande Fratello 2025 ha visto trionfare Anita Mazzotta, una vittoria sospinta da emozioni intense e storie di cuore. Con il secondo posto di Giulia Soponariu, questa edizione ha regalato momenti di grande passione e suspense, lasciando il pubblico senza fiato. Anita conquista il montepremi di 110.000 euro, coronando un percorso ricco di sfide, emozioni e autentici sentimenti.

Anita Mazzotta: una vittoria segnata dal cuore, 2° Giulia Soponariu. La finale del Grande Fratello 2025 ha consacrato Anita Mazzotta come vincitrice della diciannovesima edizione, con il montepremi di 110.000 euro. La giovane tatuatrice di 26 anni, originaria di Treviso e residente a Milano, ha conquistato il pubblico grazie al suo percorso autentico, coraggioso e intenso. Seconda classificata Giulia Soponariu, studentessa universitaria e modella di 20 anni, originaria di Carignano, Torino. Un rientro memorabile dopo la perdita della madre. Pochi giorni dopo l’ingresso nella Casa, Anita aveva lasciato il reality per stare vicino alla madre, gravemente malata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

