Chi ha vinto Grande Fratello 2025 | Anita Mazzotta trionfa grazie ai voti dei Jonita

Anita Mazzotta ha trionfato alla finale di Grande Fratello 2025, conquistando il cuore dei telespettatori e il premio di 110 mila euro. Con il suo carattere autentico e la determinazione, ha superato la concorrenza portando a casa la vittoria, mentre Giulia Soponariu si è piazzata seconda. Un’edizione ricca di emozioni, che ha saputo catturare l’attenzione di tutti fino all’ultimo istante.

Anita Mazzotta: una vittoria segnata dal cuore, 2° Giulia Soponariu. La finale del Grande Fratello 2025 ha consacrato Anita Mazzotta come vincitrice della diciannovesima edizione, con il montepremi di 110.000 euro per una manciata di voti, 50,46% delle preferenze. Trionfo grazie ai voti dei Jonita visto che prima dell'ultimo atto – che ha decretato l'eliminazione di Jonas- Giulia era in testa al televoto (40% a fronte del 30% della 'rivale' e il 28% di Jonas). La giovane tatuatrice di 26 anni, originaria di Treviso e residente a Milano, ha conquistato il pubblico grazie al suo percorso autentico, coraggioso e intenso.

