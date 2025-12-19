Chi era Nicola Granieri trovato in un lago di sangue in casa sua e perché si indaga per omicidio

Nicola Granieri, 73 anni, ex gioielliere e figura nota a Trieste, è stato trovato senza vita nel suo appartamento, con una ferita alla testa e circondato da un lago di sangue. La scoperta ha suscitato grande scalpore nella comunità locale, e le indagini sono già in corso per chiarire le cause di questa tragica vicenda.

Nicola Granieri, 73 anni, ex gioielliere e attivo nel compro oro, è stato trovato morto nel suo appartamento di Trieste in un lago di sangue, con una ferita alla testa. La casa completamente a soqquadro fa pensare a un possibile omicidio. L’autopsia è ora decisiva per stabilire se le ferite mortali siano accidentali o inferte da terzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il commerciante in oro trovato nel sangue in casa: chi era Nicola Granieri Leggi anche: Trovato morto nella sua casa a Trieste, il corpo in un lago di sangue: indagini in corso Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento; Il commerciante in oro trovato nel sangue in casa: chi era Nicola Granieri; Chi era Nicola Granieri, trovato in un lago di sangue in casa sua, e perché si indaga per omicidio; Dramma in casa, è giallo sulla morte del gioielliere Nicola Granieri trovato in una pozza di sangue, tra armadi aperti e una cassetta di sicurezza svuotata. Chi era Nicola Granieri, il gioielliere trovato morto in casa a Trieste: il giallo di via Machlig - Al primo piano di quella palazzina in via Machlig, nel rione di San Luigi, un uomo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue. alphabetcity.it

Gioielliere trovato morto nel sangue in casa: chi era la vittima - TRIESTE – È Nicola Granieri, 73 anni, l’uomo trovato morto nel suo appartamento di via Machlig, in una scena che gli investigatori definiscono scioccante e tuttora avvolta nel mistero. nordest24.it

Sangue ovunque e stanze sottosopra: ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento - Nicola Granieri aveva 73 anni, ma sembra che fosse ancora in attività tramite compro oro. today.it

Senza vita in un lago di sangue nella sua casa di Rione San Luigi a Trieste. Nicola Granieri, 72 anni, sarebbe caduto. Ma si indagano altre piste di Barbara Ferluga x.com

Senza vita in un lago di sangue nella sua casa di Rione San Luigi a Trieste Nicola Granieri, 72 anni, sarebbe caduto. Ma si indagano altre piste. Lavorava nei compro oro di Barbara Ferluga - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.