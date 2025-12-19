Chi era Nicola Granieri trovato in un lago di sangue in casa sua e perché si indaga per omicidio

Nicola Granieri, 73 anni, ex gioielliere e figura nota a Trieste, è stato trovato senza vita nel suo appartamento, con una ferita alla testa e circondato da un lago di sangue. La scoperta ha suscitato grande scalpore nella comunità locale, e le indagini sono già in corso per chiarire le cause di questa tragica vicenda.

Nicola Granieri, 73 anni, ex gioielliere e attivo nel compro oro, è stato trovato morto nel suo appartamento di Trieste in un lago di sangue, con una ferita alla testa. La casa completamente a soqquadro fa pensare a un possibile omicidio. L’autopsia è ora decisiva per stabilire se le ferite mortali siano accidentali o inferte da terzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

