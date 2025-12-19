Chi era Matilde Baldi | una gara di velocità le è costata la vita la mamma | Suoi organi salveranno 15 persone

Matilde Baldi, giovane talento di soli 20 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sull’A33 Asti-Cuneo, probabilmente durante una gara di Porsche. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, lasciando un segno indelebile. La mamma, con dolore, ha rivelato che gli organi di Matilde saranno donati per salvare altre vite, regalando un sorriso di speranza nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

Auto travolta da una Porsche, Matilde Baldi muore a 20 anni: «Era una gara di velocità». Ferita la mamma: «Siamo volate in aria» - La studentessa di Economia e Commercio è rimasta coinvolta insieme alla madre in ... corriereadriatico.it

Il findanzato di Matilde Baldi uccisa da una gara di Porsche: “Non c’è più ma ha salvato dieci vite” - Geometra e calciatore di 25 anni, ha ancora davanti agli occhi la sua fidanzata, Matilde Baldi, nel letto dell’ospedale di Alessandria. torino.repubblica.it

Ci sarebbe una gara di velocità tra due Porsche, lanciate a oltre 200 chilometri orari, dietro la morte della ventenne Matilde Baldi: la giovane di Asti è deceduta in ospedale ad Alessandria, cinque giorni dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada Asti-Cuneo. La - facebook.com facebook

Ipotesi corsa clandestina nell'incidente in cui è morta una ragazza di Asti. Matilde Baldi 20 anni è deceduta 5 giorni dopo lo scontro #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.