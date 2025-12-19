Chi era Matilde Baldi | una gara di velocità le è costata la vita la mamma | Suoi organi salveranno 15 persone

Matilde Baldi, giovane talento di soli 20 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sull’A33 Asti-Cuneo, probabilmente durante una gara di Porsche. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, lasciando un segno indelebile. La mamma, con dolore, ha rivelato che gli organi di Matilde saranno donati per salvare altre vite, regalando un sorriso di speranza nel ricordo di una vita spezzata troppo presto.

Matilde Baldi è morta a soli 20 anni per un incidente sull’A33 Asti-Cuneo, causato da una presunta gara di Porsche. Il fidanzato: "Non voglio sapere chi è stato a ucciderla- Tanto nulla potrà ridarmela". I suoi organi donati salveranno 15 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

