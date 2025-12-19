Chi era Marie Tharp la geologa che disegnò l’Atlantico e cambiò la scienza ma nessuno le credeva

Fino alla metà del secolo scorso, l’oceano era considerato una distesa piatta e noiosa di fango. Mentre le terre emerse venivano esplorate in ogni angolo, ciò che accadeva sotto le onde restava un enigma. A cambiare per sempre la nostra visione del pianeta è stata Marie Tharp, una geologa e cartografa che, armata solo di carta, pennini e una pazienza infinita, ha rivelato al mondo il volto nascosto dell’abisso. Ma per far accettare la sua scoperta, Marie ha dovuto abbattere un muro di pregiudizi in un’epoca in cui la scienza era considerata “roba da uomini”. Negli anni Quaranta, alle donne era vietato imbarcarsi sulle navi da ricerca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

