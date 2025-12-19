Chi era davvero Claudio Neves Valente dal licenziamento in Portogallo alla strage negli Usa | sedici anni di buio per il killer suicida

Claudio Neves Valente, un uomo avvolto da un passato oscuro, ha attraversato anni di silenzio e tormento. Dalla perdita del lavoro in Portogallo alle tragiche azioni negli Stati Uniti, la sua vicenda è segnata da un lungo percorso di dolore e isolamento. La scoperta del suo corpo nel New Hampshire chiude un capitolo di inquietudine, lasciando dietro di sé interrogativi e un senso di incompiuto.

© Notizie.com - Chi era davvero Claudio Neves Valente, dal licenziamento in Portogallo alla strage negli Usa: sedici anni di buio per il killer suicida L'uomo sospettato della sparatoria di massa dello scorso fine settimana alla Brown University e dell'uccisione di un professore del Massachusetts Institute of Technology è stato trovato morto in un deposito del New Hampshire, negli Stati Uniti. Claudio Neves Valente, 48 anni, si sarebbe ucciso con un colpo di pistola alla tempia. Neves Valente era un ex studente della Brown University e cittadino portoghese. Il 48enne e il professore del Mit Nuno Loureiro hanno frequentato lo stesso programma accademico in Portogallo tra il 1995 e il 2000. Gli investigatori ritengono che Claudio Neves Valente sia responsabile dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco di due studenti e del ferimento di altre nove persone in un'aula magna della Brown University sabato scorso.

