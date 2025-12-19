Valente, 48 anni portoghese con la green card vinta alla lotteria, è conosciuto come il

© Xml2.corriere.it - Chi è Valente, "doppio killer" della Brown e del prof di fisica: portoghese, 48 anni, la green card vinta alla lotteria e i legami con le vittime

Sia Valente sia lo scienziato del MIT Ribeiro avevano studiato all'Instituto Superior Tecnico di Lisbona. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Scienziato nucleare ucciso in casa: il killer, Claudio Valente, trovato morto, è lo stesso della strage alla Brown University. Trump: "Stop alle Green card"

Leggi anche: Trovato morto Claudio Manuel Neves Valente: chi è il sospetto killer della Brown e del prof del MIT

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

