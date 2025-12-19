Una nuova svolta nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi vede al centro una figura finora poco emersa: Laura Casagrande. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, la donna, oggi 56enne, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di false informazioni al pubblico ministero nell’ambito delle indagini sulla sparizione della cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno 1983. La conoscenza con Emanuela Orlandi. Laura Casagrande è conosciuta come amica e compagna di scuola di musica di Emanuela Orlandi. Le due frequentavano la stessa istituzione, l’Istituto “Ludovico Tommaso Da Victoria” nel complesso di Sant’Apollinare a Roma, dove la quindicenne cittadina vaticana si recava per le lezioni di canto e cultura musicale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni

Leggi anche: Emanuela Orlandi, c’è una nuova indagata: è Laura Casagrande. Di cosa è accusata l’amica ed ex allieva della scuola di musica

Leggi anche: Emanuela Orlandi, indagata una donna per false informazioni: cosa sappiamo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Caso Emanuela Orlandi: nuova pista investigativa, perquisita casa Meneguzzi