Checco Zalone lancia La prostata inflamada il nuovo brano in spagnolo maccheronico In attesa del suo nuovo film Buen Camino nelle sale a Natale
Checco Zalone torna con un nuovo brano in spagnolo maccheronico intitolato
(askanews) – La prostata inflamada: Checco Zalone lancia un nuovo brano accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di Buen Camino, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film. A Natale il film di Checco Zalone Buen Camino . Il video musicale, giocato su un testo ironico e cantato in spagnolo maccheronico, è stato lanciato in anteprima come dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell’arrivo in sala del nuovo film. Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 🔗 Leggi su Amica.it
