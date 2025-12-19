Che il Napoli sia come la Cremonese | Milan cogli l’occasione Thiago Silva come fu per Rabiot

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan potrebbe cercare un difensore esperto durante la sessione di calciomercato invernale. Thiago Silva è un'occasione d'oro. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

che il napoli sia come la cremonese milan cogli l8217occasione thiago silva come fu per rabiot

© Pianetamilan.it - Che il Napoli sia come la Cremonese: Milan cogli l’occasione Thiago Silva come fu per Rabiot

Leggi anche: Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0: datemi Thiago Silva!

Leggi anche: Thiago Silva-Milan, il ritorno è possibile? La situazione attuale spiega quello che sarà il piano rossonero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; #Marianucci potrebbe lasciare il #Napoli già gennaio: #Torino e #Cremonese sulle sue tracce Ne parla Nicolò Schira su Tuttosport: Il trasferimento sarà possibile solo in prestito, dato che in chiave futura l'ex Empoli rimane un elemento sul quale il Napoli punt; Calcio, risultati serie A, Il Milan a +1 sul Napoli; La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan.

napoli sia cremonese milanNM LIVE - Petrazzuolo: "Il Napoli ha dominato contro il Milan, bene Neres, Hojlund e Spinazzola" - ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine. napolimagazine.com

napoli sia cremonese milanNM LIVE – Verna: "Napoli, grande prestazione contro il Milan, inaccettabile il mancato intervento del VAR sull'episodio di Maignan" - CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliM ... napolimagazine.com

napoli sia cremonese milanSabatini non ci crede: “Coincidenze col Napoli non significano niente” - Dopo l'uscita dei rossoneri dalla Coppa Italia, avvenuta per mano della Lazio proprio come il Napoli dell'anno scorso, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato ... milannews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.