Che il Napoli sia come la Cremonese | Milan cogli l’occasione Thiago Silva come fu per Rabiot
Il Milan potrebbe cercare un difensore esperto durante la sessione di calciomercato invernale. Thiago Silva è un'occasione d'oro. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0: datemi Thiago Silva!
Leggi anche: Thiago Silva-Milan, il ritorno è possibile? La situazione attuale spiega quello che sarà il piano rossonero
Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; #Marianucci potrebbe lasciare il #Napoli già gennaio: #Torino e #Cremonese sulle sue tracce Ne parla Nicolò Schira su Tuttosport: Il trasferimento sarà possibile solo in prestito, dato che in chiave futura l'ex Empoli rimane un elemento sul quale il Napoli punt; Calcio, risultati serie A, Il Milan a +1 sul Napoli; La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan.
NM LIVE - Petrazzuolo: "Il Napoli ha dominato contro il Milan, bene Neres, Hojlund e Spinazzola" - ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine. napolimagazine.com
NM LIVE – Verna: "Napoli, grande prestazione contro il Milan, inaccettabile il mancato intervento del VAR sull'episodio di Maignan" - CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliM ... napolimagazine.com
Sabatini non ci crede: “Coincidenze col Napoli non significano niente” - Dopo l'uscita dei rossoneri dalla Coppa Italia, avvenuta per mano della Lazio proprio come il Napoli dell'anno scorso, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato ... milannews.it
I Milan ha preso 2 dalla Cremonese 2 dal Pisa 2 dal Torino 2 dal Sassuolo 2 dal Parma 2 dal Napoli #milan #napoli #perte #ai #flyp» - facebook.com facebook
De Marco: "Manca un rigore per la Cremonese". E su Udinese-Napoli: "Giusto annullare il gol di Zaniolo" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.