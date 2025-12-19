Che fine ha fatto Skjellerup? Il 2025 difficile del danese

Il 2025 si avvia a chiudersi con un’ombra di incertezza per il Sassuolo e il suo danese, Skjellerup. Tra sfide e momenti difficili, il percorso del club e del giocatore si intrecciano in un anno complesso che lascia domande sul futuro e sulle prospettive di questa stagione.

© Sport.quotidiano.net - Che fine ha fatto Skjellerup? Il 2025 difficile del danese di Stefano Fogliani SASSUOLO Un anno, il 2025, quantomeno brillante, quello che va a chiudersi per il Sassuolo. la promozione in A a sigillare un B dominata in lungo e in largo, e poi un’estate di cambiamenti che, gattopardescamente, non ha cambiato nulla, nel senso che salto in Alto è stato, fin qua, ottimamente metabolizzato. Un anno (quasi) da dimenticare, invece, per Laurs Skjellerup, affacciatosi al neroverde lo scorso gennaio ma fin qua confinato, suo malgrado, ai margini del progetto. Il suo acquisto dal Goteborg venne ufficializzato esattamente 11 mesi fa, ovvero il 20 gennaio: il Sassuolo aveva speso poco più di 4 milioni per assicurarsi questo gigante danese, alto 1,95 e già in grado di dire la sua in Svezia nonostante età ancora giovane (classe 2002), blindato con robusto quadriennale e subito messo agli ordini di Fabio Grosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Che fine ha fatto il re del fentanyl Zhi Dong Zhang Leggi anche: Napoli Juve, Højlund riscrive la storia: battuto un record che reggeva da oltre 35 anni! Ecco cosa ha fatto il danese segnando ai bianconeri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Che fine ha fatto Skjellerup? Il 2025 difficile del danese - Arrivato dal Goteborg undici mesi fa, il campo l’ha visto in rare occasioni. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.