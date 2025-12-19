Che cosa sono le sugar cookie nails | le unghie soft che hanno preso il posto del rosso Natale

Le sugar cookie nails sono un trend irresistibile, che trasforma le unghie in dolci tentazioni soft e delicate. Perfette per chi desidera un look elegante e originale, hanno preso il posto del classico rosso natalizio. A dicembre, tra luci e festeggiamenti, il glitter può sembrare troppo, mentre queste nail art offrono una scelta raffinata e fresca, in sintonia con l’atmosfera di festa senza eccessi.

© Metropolitanmagazine.it - Che cosa sono le sugar cookie nails: le unghie soft che hanno preso il posto del rosso Natale C'è un momento preciso, a dicembre, in cui il glitter diventa troppo e il rosso sembra improvvisamente urlare. È lì che entrano in scena le sugar cookie nails: la manicure che non fa rumore ma si fa notare, come una cucina calda alle tre del pomeriggio mentre fuori fa buio presto. Niente verdi brillanti, niente blu ghiaccio, niente nail art a tema renne. Le sugar cookie nails giocano su una palette lattiginosa fatta di avorio, panna, crema e burro, con micro riflessi dorati o champagne che sembrano zucchero cristallizzato sotto la luce. È il manicure equivalent di un dolce semplice fatto bene. Perché tutte stanno mollando il rosso per questa manicure.

