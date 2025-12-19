CGTN | Come la Cina apre ulteriormente i propri confini con operazioni doganali speciali in tutta l' isola nel porto franco di Hainan

La Cina rafforza la propria apertura internazionale con l’introduzione di operazioni doganali speciali sull’intera isola di Hainan. Questa iniziativa, avviata ufficialmente nel porto franco di Hainan, rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione economica e commerciale, facilitando il flusso di merci e investimenti. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno cinese nel promuovere un ambiente favorevole agli affari e alla crescita sostenibile.

Giovedì sono state ufficialmente avviate le operazioni doganali speciali in tutta l'isola nel porto franco (FTP) di Hainan, nel sud della Cina. CGTN ha pubblicato un articolo in cui sottolinea come le politiche preferenziali del porto favoriranno ulteriormente gli investimenti delle imprese, faciliteranno i flussi transfrontalieri di merci e dei fattori produttivi, posizionando Hainan come hub chiave nel collegare i mercati nazionali e internazionali. PECHINO, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Giovedì la Cina ha avviato le operazioni doganali speciali in tutta l'isola nel porto franco (FTP) di Hainan, il più grande al mondo per estensione territoriale, consentendo il libero ingresso delle merci provenienti dall'estero, ampliando l'ambito di applicazione dei dazi zero e introducendo misure a favore delle imprese.

