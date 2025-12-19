Cerimonia del Confeugo a Lavagna con corteo storico e accensione dell' alloro
Torna anche a Lavagna l'antica cerimonia del Confeugo.Appuntamento domenica 21 dicembre alle 10:30 per la partenza del corteo nel centro storico; a seguire ritrovo in piazza Marconi, ai piedi della Basilica di S. Stefano, per gli auguri da parte dell'amministrazione comunale e la tradizionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
