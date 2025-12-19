Ceravolo racconta Gasperini | Non capisco perché la Juve non abbia pensato a lui!? Quella volta lo misi spalle al muro e dissi a Moggi e Giraudo…
Redazione JuventusNews24 presenta un'intervista esclusiva con Ceravolo, ex dirigente bianconero, che rivela aneddoti sorprendenti su Gian Piero Gasperini. Tra ricordi e riflessioni, il racconto di Ceravolo getta nuova luce sulla carriera e le scelte del tecnico della Roma, con dettagli inediti su momenti chiave e incontri con la Juventus.
Ceravolo, ex dirigente della Juve, ha raccontato così l’attuale tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Le sue dichiarazioni. A Tuttosport, l’ex dirigente bianconero Franco Ceravolo ha parlato così di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Juve Roma. GASPERINI – «L’ho conosciuto alla Juventus: allenava i Giovanissimi e ne rimasi folgorato. I suoi ragazzi avevano un modo di giocare incredibile, sapevano essere rapidi e intensi. E Gian Piero faceva la differenza. Dissi a Giraudo e Moggi: ‘Ripartiamo da lui per la Primavera!’. Mi hanno dato fiducia. Dopo due anni mi sono reso conto che era già un allenatore per le categorie superiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
