Centro storico Confesercenti | Permettere soste mirate in Ztl non sarebbe blasfemo

Il dibattito sul futuro del centro storico di Forlì si intensifica, con la Confesercenti che sottolinea l’importanza di consentire soste mirate in Ztl senza giudizi negativi. Le politiche comunali sono al centro della discussione, cercando un equilibrio tra tutela delle attività commerciali e gestione della mobilità in Piazza Saffi. Un confronto che mira a valorizzare il cuore pulsante della città, promuovendo un ambiente più accogliente e funzionale.

© Forlitoday.it - Centro storico, Confesercenti: "Permettere soste mirate in Ztl non sarebbe blasfemo" Continua il dibattito sul futuro del centro storico di Forlì, con particolare attenzione alle politiche comunali a sostegno delle attività commerciali e alla gestione della Ztl in Piazza Saffi. Il direttore di Confesercenti Forlì, Giancarlo Corzani, commenta la recente delibera di giunta che.

