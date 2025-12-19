Centrale via con un trolley | tre in manette

Una tranquilla domenica mattina alla Centrale si trasforma in un momento di tensione: tre persone vengono arrestate mentre cercano di salire su un Frecciarossa. Gli agenti in borghese della Polfer, attenti e pronti, sorvegliano da vicino l’area dei binari, pronti a intervenire per garantire la sicurezza e prevenire ogni possibile rischio.

Tarda mattinata di domenica, area binari della Centrale. Gli agenti in borghese della Polfer monitorano la salita dei passeggeri sul Frecciarossa in partenza. Pure qualcun altro sembra molto interessato alle operazioni: tre nordafricani che si tengono in contatto tra loro con auricolari bluetooth e osservano con insistenza i bagagli dei viaggiatori. Passa qualche minuto, ed ecco uno di loro che scende dal treno con un trolley, seguito a breve distanza dai due complici. I poliziotti li bloccano subito e scoprono che si tratta di una valigia appena rubata: un ventottenne libico e due algerini di 20 e 28 anni finiscono così in manette, mentre il bagaglio contenente un computer e un tablet per un valore di circa duemila euro viene restituito al legittimo proprietario.

