Iniziativa di rinaturalizzazione nel Pratomagno, con oltre 100 nuove piante tra noccioli e castagni, piantate su circa 2 mila metri quadrati nelle aree gestite dalla Cooperativa di Comunità Pratomagno. Un progetto nato dall'impegno della comunità locale per contrastare lo spopolamento della dorsale appenninica, valorizzando il patrimonio naturale e rafforzando il legame tra territorio e comunità.

Noccioli, noci e castagni per rinaturalizzare il Pratomagno. Sono oltre 100 le nuove piante, tipiche della zona, messa a dimora su una superficie di circa 2 mila metri quadrati in due aree gestite dalla Cooperativa di Comunità Pratomagno, fondata nel 2021 su input di alcuni abitanti e imprese del Valdarno decisi a contrastare lo spopolamento della dorsale appenninica che si estende per 30 chilometri tra le province di Arezzo e Firenze. Ieri nella sede della Coop a Loro Ciuffenna l’inaugurazione del progetto che rientra nella campagna nazionale Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente per la rigenerazione degli ecosistemi terrestri e acquatici e la forestazione di habitat degradati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cento nuove piante in Pratomagno; Loro Ciuffenna: inaugurato con il sostegno di Estra un intervento per preservare la biodiversità del Pratomagno. Il progetto, realizzato nei comuni di Loro Ciuffenna e di Castelfranco Piandiscò ,ha visto la messa a dimora di cento piante tra noccioli, noci e casta.

