Cento anni di impegno per la democrazia e per la verità | un incontro pubblico ricorda Sergio Flamigni

Lunedì 22 dicembre alle 17, il salone comunale di Forlì ospiterà un incontro in ricordo di Sergio Flamigni, partigiano e figura di spicco della democrazia. Scomparso lo scorso 10 dicembre, Flamigni ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori dell’antifascismo e della libertà, lasciando un’eredità di impegno e passione che sarà celebrata in questa occasione.

© Forlitoday.it - "Cento anni di impegno per la democrazia e per la verità": un incontro pubblico ricorda Sergio Flamigni Lunedì 22 dicembre alle ore 17 il salone comunale di Forlì ospiterà un incontro dedicato a Sergio Flamigni, partigiano forlivese scomparso lo scorso 10 dicembre e che per tutto il corso della sua vita e della sua attività politica si è ispirato ai valori della democrazia e dell'antifascismo.

