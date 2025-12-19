Censimento della popolazione a Verona tempo scaduto per l' autocompilazione online

Il termine per l’autocompilazione online del Censimento della popolazione 2025 a Verona si è concluso martedì 9 dicembre. Le famiglie selezionate nel campione Istat hanno ora esaurito il tempo disponibile per contribuire alla raccolta di dati fondamentali per l’analisi demografica e sociale della città.

Censimento della popolazione 2025: è ufficialmente scaduto martedì 9 dicembre il tempo utile per l'autocompilazione del questionario da parte delle famiglie estratte nel campione Istat.Sino a martedì 23 dicembre la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite operatore comunale della rete.

