Cena di Natale alla Gasparini | una serata di condivisione gioco e musica

La Cena di Natale alla Casa di Riposo Gasparini è un momento speciale di festa, condivisione e allegria. Per il secondo anno, ospiti, familiari e staff si sono riuniti nella sala parrocchiale di Sant’Agata a Rivergaro per vivere insieme una serata all’insegna di giochi, musica e spirito natalizio. Un’occasione per rafforzare legami e diffondere calore in un’atmosfera di gioia e convivialità.

Per il secondo anno consecutivo si è svolta la consueta cena di Natale degli auguri della Casa di Riposo Gasparini, ospitata nella sala parrocchiale di Sant’Agata a Rivergaro. Un appuntamento ormai atteso, che si conferma come momento significativo di incontro e condivisione per tutta la comunità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

