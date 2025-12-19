Celebrati i 30 anni del Centro edile artigiano Romagna | Supportate ogni anno 1134 imprese

Il 17 dicembre all’Hotel Da Vinci di Cesenatico, il Centro Edile Artigiano Romagna ha celebrato i suoi 30 anni di attività, un traguardo importante supportando ogni anno oltre 1.130 imprese. Una serata speciale per ricordare tre decenni di impegno e crescita nel settore edile, sottolineando il ruolo fondamentale dell’associazione nel rafforzare il tessuto imprenditoriale della regione.

Si è svolta il 17 dicembre all’Hotel Da Vinci di Cesenatico la cena per celebrare il 30esimo anniversario della fondazione della Cedaiier, oggi ‘Centro edile artigiano Romagna’.Alla serata hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Datoriali Cna e Confartigianato e delle Organizzazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

