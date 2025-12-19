Cecilia Rodriguez torna a lavorare dopo il parto | sul set natalizio allatta Clara Isabel

Cecilia Rodriguez ritorna al lavoro a pochi mesi dal parto, dimostrando dedizione e passione. Sul set natalizio, la showgirl non rinuncia ai momenti speciali con la piccola Clara Isabel, allattandola con naturalezza. Un esempio di equilibrio tra carriera e maternità, che testimonia quanto sia importante seguire i propri desideri senza rinunciare ai momenti più preziosi con la famiglia.

Cecilia Rodriguez ha ripreso a lavorare a poco più di 2 mesi dal parto. Porta, però, sempre con lei Clara Isabel e non ci pensa su due volte ad allattarla sul set.

