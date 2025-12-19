C’è un cadavere seduto in areo Scoperta agghiacciante a bordo | la verità è ancora più assurda

Una vicenda dai contorni surreali si è verificata su un volo EasyJet da Malaga a Londra, dove una famiglia inglese ha tentato di imbarcare sull’aereo la nonna ormai deceduta, facendola passare per una passeggera addormentata. L’anziana, 89 anni, è stata fatta salire a bordo in sedia a rotelle, con un tutore al collo per mantenerle la testa dritta. Alle assistenti di volo che chiedevano informazioni sulle sue condizioni, i familiari avrebbero risposto che la donna era semplicemente stanca e si era addormentata. Secondo le testimonianze dei passeggeri, il corpo è stato spinto fino alla parte posteriore dell’aereo e sollevato di peso da cinque membri della famiglia per sistemarlo su uno dei sedili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

